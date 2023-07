"It's a ..." Schwangere Chethrin Schulze verrät in rührendem Video Geschlecht ihres Babys!

Leipzig - Chethrin Schulze (31) wird eine Jungs-Mama! In einem rührenden Clip auf Instagram verkündete sie die frohe Botschaft an ihre Fans.

Süß: Zusammen mit ihrem Partner verkündete Chethrin mit einem Video das Baby-Geschlecht. © Bildmontage: Instagram/chethrin_official

Schon zu Beginn ihrer Schwangerschaft kündigte Chethrin an, dass ihr ein Gender-Reveal-Video sehr wichtig sei - am Sonntag setzte sie ihren Wunsch dann auch in die Tat um.

In dem Video ist die 31-Jährige mit ihrem Partner zu sehen, die in ein Feld laufen. Er hält einen schwarzen Luftballon in der Hand, den Chethrin zum Platzen bringt - das blaue Konfetti, das daraufhin durch die Luft wirbelt, steht symbolisch für den männlichen Nachwuchs, der im Bauch der Blondine wächst!

Anschließend kommt auch noch ihr Hund Charlie mit blauen Luftballons angelaufen. "Ich kann meine Emotionen nicht in Worte fassen. Ich liebe euch über alles auf der Welt", schrieb die Wahl-Leipzigerin gerührt unter ihrem Clip.

Bei ihren Followern kommt das Video gut an. "Wie süß ist bitte diese Verkündung?", schreibt nicht nur ein Fan unter den Post.