Ex von Hugh Hefner zeigt sich verwandelt, dann findet sie ernste Worte

Kendra Wilkinson (39, l.) hat ihren Look von früher längst hinter sich gelassen. © Montage: Instagram/kendrawilkinson, Chad Buchanan / Getty Images via AFP

"Ja ich habe zugenommen", schreibt die 39-Jährige ganz ungeniert in einem neuen Post, den sie an ihre mehr als 3,1 Millionen Insta-Follower richtete. Dazu lud sie ein Bild hoch, das sie vorm Badezimmerspiegel zeigt.

Auffällig: Mit ihrem überschminkten Barbie-Look aus ihren Zeiten in "The Girls of the Playboy Mansion" als eine der Frauen an Hefners Seite hat ihr Aussehen inzwischen nur noch wenig gemein. Wilkinson zeigt sich in dem Selfie völlig natürlich, versteckt nicht, dass sie ein paar gesunde Pfunde mehr am Körper trägt als in ihrer Playboy-Vergangenheit.

"Ja, ich werde älter. Ja, ich bin nicht mehr das Mädchen, das ich früher war (Playboy-Mädchen)", führt die US-Amerikanerin ihren Text fort, gefolgt von einem Tränen lachenden Emoji.

Doch dann findet der TV-Star positive Worte: "Aber zum ersten Mal seit Langem fühle ich mich gut und mental gesund." Wilkinson beschreibt, dass sie sich endlich ziemlich ausgeglichen fühle und ihre Kinder - Vater ist der Ex-Footballer Hank Baskett (42) - ihr Ein und Alles seien.

Die 39-Jährige, die mittlerweile als Immobilienmaklerin tätig ist, würde viel arbeiten, trainieren, kochen und Golf spielen.