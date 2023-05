Jamie Foxx in Klinik: Freunde rufen zu Gebeten für ihn auf!

"Wir brauchen dich zurück, Bruder", richtete er sich anschließend an seinen kranken Freund.

Auch Foxx' langjähriger guter Kumpel Charles Alson teilte bei Instagram besorgniserregende Zeilen: "Guten Morgen Instagram, ich brauche euch alle, um unseren geliebten Bruder Jamie, den wir alle lieben und um den wir uns sorgen, in unseren Herzen und Gebeten zu tragen", appellierte er an seine Community.

Jetzt versetzen gleich mehrere Aufrufe aus dem Umfeld des 55-Jährigen seine Fans allerdings erneut in große Sorge.

Hat sich der Zustand von Jamie Foxx wieder verschlechtert? Nachdem der "Django Unchained" -Star vor wenigen Wochen wegen heftiger medizinischer Komplikationen in eine Klinik eingeliefert worden war, soll er sich zuletzt auf dem Weg der Besserung befunden haben.

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Jamie Foxx (55) gemeinsam mit seiner Tochter Corinne (29). © MICHAEL TRAN / AFP

Gleichzeitig scheint Alson aber fest an Jamies Genesung zu glauben: "Wir alle können es kaum erwarten, dich wieder zu Hause zu empfangen, um mit dir zu feiern, zu lachen und dir zu applaudieren", schrieb er weiter.



Auch Foxx' Film-Ehefrau Kerry Washington (46) hatte zuvor bereits einen rührenden Post an ihren Kollegen verfasst und ihm mit einem innigen Foto der beiden Liebe und Gebete ans Krankenbett geschickt.



Zuletzt hieß es, der Gesundheitszustand des Oscar-Preisträgers habe sich verbessert: "Er ist wach. Sie sagen, er ist ansprechbar", hatte sein Freund Nick Cannon (42) erst vor wenigen Tagen glücklich verkündet. Geht es Jamie Foxx jetzt etwa doch wieder schlechter?



Warum genau der 55-Jährige im Krankenhaus behandelt wird, ist nicht bekannt. Der Filmstar hatte am 11. April einen "medizinischen Notfall" in Atlanta erlitten, wo er gerade für den neuen Netflix-Streifen "Back in Action" mit Cameron Diaz (50) und Glenn Close (76) vor der Kamera steht.