Böhmermann und Schulz lästern über Sachsen und das Grüne Gewölbe

Dresden/Hamburg - Ziemlich launig plauderten Jan Böhmermann (45) und Olli Schulz (52) in der jüngsten "Fest und Flauschig"-Folge über Urea Creme, die Fußball-WM 1994 und Radio-Sender Cosmo . Dann landete das Gespräch beim Einbruch ins Grüne Gewölbe. Die beiden Podcaster ließen sich die Chance auf ein paar Witzchen nicht entgehen und lästerten auf Kosten der Sachsen ab.

Songwriter Olli Schulz (52, l.) und Moderator Jan Böhmermann (45) haben mit ihrem Podcast "Fest und Flauschig" bereits einige Preise abgesahnt. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Schulz hatte sich die Spiegel-Doku über den Einbruch in die sächsische Schatzkammer von Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer angesehen.

Nachdem Böhmermann und Schulz kurz über die beiden Autoren sinniert hatten, leitete Schulz zum Grünen Gewölbe über.

"Und dass die da, der Remmo-Clan. Das war so schlecht abgesichert, dass ich während der Reportage gedacht hab: Ja, zu Recht, wirklich zu Recht", so Schulz, während Böhmermann schallend lachte.

"Hast Du schon mal was von dem Grünen Gewölbe vorher gehört gehabt?", wollte Schulz von seinem Kompagnon wissen.

"Nein, das ist so bisschen wie die Mona Lisa, die auch erst bekannt wurde, weil sie geklaut wurde. Mit dem Unterschied, dass die Mona Lisa bekannt blieb, und das Grüne Gewölbe ist am Ende übertönt worden, durch die Nörgelig- und Quengeligkeit der sächsischen Zivilgesellschaft", witzelte Böhmermann darüber ab.

Die Sachsen hätten das Grüne Gewölbe und ihren Schatz erst entdeckt, "als er weg war", hatte er noch einen verbalen Giftpfeil im Köcher.