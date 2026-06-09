Böhmermann und Schulz lästern über Sachsen und das Grüne Gewölbe
Dresden/Hamburg - Ziemlich launig plauderten Jan Böhmermann (45) und Olli Schulz (52) in der jüngsten "Fest und Flauschig"-Folge über Urea Creme, die Fußball-WM 1994 und Radio-Sender Cosmo. Dann landete das Gespräch beim Einbruch ins Grüne Gewölbe. Die beiden Podcaster ließen sich die Chance auf ein paar Witzchen nicht entgehen und lästerten auf Kosten der Sachsen ab.
Schulz hatte sich die Spiegel-Doku über den Einbruch in die sächsische Schatzkammer von Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer angesehen.
Nachdem Böhmermann und Schulz kurz über die beiden Autoren sinniert hatten, leitete Schulz zum Grünen Gewölbe über.
"Und dass die da, der Remmo-Clan. Das war so schlecht abgesichert, dass ich während der Reportage gedacht hab: Ja, zu Recht, wirklich zu Recht", so Schulz, während Böhmermann schallend lachte.
"Hast Du schon mal was von dem Grünen Gewölbe vorher gehört gehabt?", wollte Schulz von seinem Kompagnon wissen.
"Nein, das ist so bisschen wie die Mona Lisa, die auch erst bekannt wurde, weil sie geklaut wurde. Mit dem Unterschied, dass die Mona Lisa bekannt blieb, und das Grüne Gewölbe ist am Ende übertönt worden, durch die Nörgelig- und Quengeligkeit der sächsischen Zivilgesellschaft", witzelte Böhmermann darüber ab.
Die Sachsen hätten das Grüne Gewölbe und ihren Schatz erst entdeckt, "als er weg war", hatte er noch einen verbalen Giftpfeil im Köcher.
Jan Böhmermann und Olli Schulz sinnieren über einen gemeinsamen Gold-Coup
"Das war ja auch nicht gesichert, nur mit Stolperdraht", zeigte sich der Satiriker entgeistert. "Hast Du auch geguckt? Die sind ja da rübergeklettert", stimmte ihm der Songwriter zu.
"Manchmal denk' ich mir, wenn das immer noch in der modernen Zeit möglich ist, so einfach Gold zu klauen und so, warum sitzen wir noch hier Woche für Woche?", machte sich Olli Schulz Gedanken über einen Einbruchs-Coup.
"Du bist der Ausführer, ich bin das Mastermind", wagte Böhmermann einen "Pinky und der Brain"-Vergleich.
Wenig später wurde mit "I got the look, you got the money", vom Einbruchs-Talk zum Gespräch über Musik übergeleitet.
Ganz so gering waren die Sicherheitsvorkehrungen nicht, wie es der 45-Jährige und der 52-Jährige hier andeuteten. Die Täter, die Insiderwissen hatten, gingen bei dem Einbruch am 25. November 2019 gewieft vor, schalteten zunächst die Stromversorgung ab und drangen dann durch ein zuvor präpariertes Fenster in das Museum ein.
Über mangelnde Bekanntheit kann sich das Historische Grüne Gewölbe wahrlich nicht beklagen. Seit dem Verbrechen vor rund 6,5 Jahren wurden die Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärft.
Ein Großteil der Juwelen-Beute hat den Weg ins Grüne Gewölbe zurückgefunden. Von einigen wertvollen Einzelstücken fehlt jede Spur.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, DPA/Sebastian Kahnert