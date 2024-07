Jana Ina Zarrella traut ihren Augen kaum, als Ehemann Giovanni um die Ecke kommt

Düsseldorf - Da staunte Jana Ina Zarrella (47) nicht schlecht, als Ehemann Giovanni (46) am Montag in einem Outfit um die Ecke kam, das ihr kurzzeitig die Sprache verschlug! Bei Instagram schilderte sie ihren Fans den kuriosen Grund.

"Wir sehen aus wie 'Hanni und Nanni'", scherzte Jana Ina daher vor ihren Fans, während sie die Kamera erst auf sich und anschließend auf ihren Göttergatten richtete, der tatsächlich eine Stoffhose trug, die der seiner Frau in Schnitt und Farbe extrem ähnelte.

Nachdem Jana Ina sich jedoch fertig gestylt hatte und ihr Mann um die Ecke gekommen war, staunten die beiden nicht schlecht: Dank ihrer beinahe identischen Looks sah das Paar nämlich aus, als hätten sie sich in puncto Kleiderwahl abgesprochen.

In ihrer Story hatte die TV-Moderatorin ihren Anhängern am Montag die witzige Situation geschildert, die sie mit ihrem Liebsten in Düsseldorf erlebt hatte. Dort war das Paar zu einem geschäftlichen Termin erschienen, für den sich beide entsprechend gekleidet hatten.

Ausgerechnet Ehemann Giovanni machte der Fashionista nun jedoch Konkurrenz - und zwar im gleichen Look!

Jana Ina ist nicht nur eine bildschöne Frau, sondern hat zudem auch einen exquisiten Modegeschmack. Das beweist die zweifache Mama ihren mehr als 870.000 Instagram-Fans in ihren Beiträgen tagtäglich aufs Neue.

Jana Ina und Giovanni liegen mit ihren Looks offensichtlich voll im Trend. © Bildmontage: Instagram/janainazarrella (Screenshots)

Jana Ina zufolge habe Giovanni "ihren Look so toll" gefunden, dass er ihn einfach kopiert habe - das stritt der Sänger jedoch vehement ab, während das Ehepaar sichtlich amüsiert in die Kamera lachte.

Beim "Doppelten Lottchen" sollte es an diesem Tag jedoch nicht bleiben, denn wenig später teilte die Zweifach-Mama eine weitere Sequenz in ihrer Story, in der Giovanni und die 47-Jährige plötzlich neben einer Dame standen, die scheinbar im gleichen Geschäft eingekauft hatte.

So reihte auch sie sich perfekt ins vorherrschende Farbspektrum ein.

"Jetzt kommt die Nächste - was ist denn heute los?", lachte die gebürtige Brasilianerin und fragte scherzhaft: "Gab es einen Dresscode?"