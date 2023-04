"Meerjungfrau" Jana Ina Zarrella wird von Strömung überrascht, Fans feiern ihre Reaktion

Jana Ina Zarrella (46) hat die Osterferien auf den Malediven genossen. © Instagram/Jana Ina Zarrella

Bei Instagram hält die Frau von Giovanni Zarrella (45) ihre rund 756.000 Follower mit zahlreichen Eindrücken vom Insel-Paradies im Indischen Ozean auf dem Laufenden.

So dokumentierte sie unter anderem bereits eine sonderbare Urlaubsbekanntschaft sowie ein Schnorchel-Erlebnis, welches Jana Ina kurzzeitig in Angst und Schrecken versetzt hat.

Kurz vor ihrem Rückflug nach Deutschland postete die 46-Jährige nun jedoch einen Clip, der zwei verschiedene Seiten ihrer Erfahrung am sonnigen Traumstrand zeigt. "This is how we do it" (zu Deutsch: So machen wir das), schrieb sie mit den Hashtags "#instagram" und "#reality" zu dem kurzen Video.

Darin ist Jana Ina als "schöne Meerjungfrau" zu sehen, wie ein User in der Kommentarspalte schwärmt.

Im orangefarbenen Bikini mit weißer Käppi treibt die TV-Beauty entspannt im flachen Wasser. "Instagram: Wie ich mir das Video vorstelle", kommentiert Jana Ina die Szene - doch dann schlägt die "Realität" zu!