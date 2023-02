Janin Ullmann konnte nicht Fahrrad fahren, bis es ihr dieser Promi beibrachte

Hamburg - Janin Ullmanns (41) Eltern trennten sich, als die Moderatorin noch ein Kind war. Ihre Mutter zog ihre beiden Töchter in Erfurt alleine groß. Wohl der Grund, weshalb die heute 41-Jährige damals nicht lernte, wie man Fahrrad fährt.

Janin Ullmann (41) lernte erst im Erwachsenenalter Fahrradfahren. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

"Ich glaube, das ist was, was so ein bisschen traditionell der Vater dem Kind beibringt", erklärte Janin ihrer Kollegin Annika Lau (43) im Interview für Gala. Warum ihre Mutter nicht einfach einspringen konnte, behielt die 41-Jährige für sich.

Versucht es ihr beizubringen habe später, genauer gesagt vor etwa drei Jahren, Moderator und Kollege Joko Winterscheidt (44).

Für dieses Vorhaben musste allerdings erstmal der Drahtesel auf Janins Größe - die zierliche Blondine ist viel kleiner als der 44-Jährige - angepasst werden, erinnerte sich Janin schmunzelnd im Gespräch.

Danach lief es ab, wie man es aus Filmen kenne. Joko hielt demnach das Fahrrad hinten fest, Janin strampelte fröhlich los und merkte erst später erschrocken, dass der 44-Jährige schon längst losgelassen hatte. "Es war ganz lustig. Da hatte ich irgendwie auch so einen kleinen Moment."

Besonders nachhaltig scheint der Unterricht allerdings nicht gewesen zu sein. Bis heute beherrscht sie die gar nicht allzu hohe Kunst des Fahrradfahrens wohl nicht wirklich (gut).

Schade eigentlich. Schließlich ist man in ihrer Wahlheimat Hamburg gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Nicht zuletzt, um die ein oder andere verstopfte Straße zu umgehen. Oder vielleicht auch, um zum nächsten Date zu fahren?