Janine Kunze versetzt Fans in Schnappatmung: "Du bist so eine Wahnsinns-Frau"

Janine Kunze zeigt sich auf Instagram gerne von ihrer extravaganten Seite. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Janine Kunze

Nicht regelmäßig kommt die ehemalige "Hausmeister Krause"-Ikone mit privaten Momentaufnahmen um die Ecke. Aber wenn, dann mit Wumms!

So auch am vergangenen Montag, als sich die 49-Jährige - die in zwei Wochen ihren 50. Geburtstag feiert - samt moderner Sonnenbrille und schwarzem Ledermantel gekonnt vor dem heimischen Spiegel in Szene gesetzt hatte.

Mit den einfachen Worten "Endlich wieder Sonnenbrillenzeit" sorgte die Schauspielerin allerdings für eine regelrechte Flut an positiven Nachrichten, die ihr im Anschluss buchstäblich um die Ohren flogen.

Besonders der männlichen Schöpfung hatte es die Kölnerin mit ihrem verruchten Foto angetan. "Du bist eine so Wahnsinns-Frau", äußerte sich ein User.