Wird Jasmin Herren wieder heiraten? Sie beantwortet Fan-Frage mehr als deutlich!

Dabei würden ihr viele Fans eine neue Liebe wünschen, wie Jasmin schilderte. Dafür brauche sie allerdings noch ein wenig Zeit, ruderte sie zurück. "Es will ja auch gut aussortiert sein", fügte die Kölnerin mit einem Augenzwinkern hinzu.

"Ja, ich habe mich tatsächlich mit jemandem gedatet, auch schon zweimal, aber ich lasse die Dinge einfach langsam auf mich zukommen. Ich habe alle Zeit der Welt und wir werden sehen, was draus wird", lautete die diplomatische Antwort der 44-Jährigen.

"Das wollt ihr natürlich gerne wissen. War mir klar, dass diese Frage jetzt kommt", begann Jasmin, als jemand aus ihr herausquetschen wollte, ob sie bereits zu einem Date eingeladen wurde. Immerhin hatte sie vor einigen Wochen eine Kontaktanzeige in ihrer Instagram-Story geteilt .

Im Rahmen einer Fragerunde nahm sich Jasmin Herren am Montagabend Zeit für ihre mehr als 170.000 Fans. Sie gab ihnen die seltene Chance, ein paar Fragen zu ihrem Privatleben zu stellen.

Jasmin Herren (44) nimmt ihre Fans regelmäßig mit durch ihren Alltag - auch wenn sie sich für einen Auftritt schminkt. © Montage: Screenshot/Instagram/jasminherren78

Das hätte unter anderem auch etwas mit ihrer Prominenz zu tun, wie sie wenig später erklärte. Denn manchmal sei das Kennenlernen neuer Menschen - oder eben Männern - aus diesem Grunde komplizierter.

"Man weiß halt nicht, wer es ernst meint und wer nicht. Wer will das nur wegen des Bekanntheitsgrades oder irgendwas. Aber ich höre da einfach auf mein Bauchgefühl", so Jasmin.

Generell bereue sie es jedoch absolut nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ebenso wenig bedauere sie in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen: "Naja, es gibt Dinge, die würde ich heute anders machen [...]. Zum Beispiel, dass ich früher mal als Nacktsängerin aufgetreten bin. Finde ich heute gar nicht mehr gut", gestand sie dann doch. Damals gelang ihr unter dem Namen "Toy" der Start ihrer Karriere auf Mallorca.

Doch das sei längst Geschichte. Jasmin schaue nach vorn und lasse viele Dinge in der Vergangenheit. Was jedoch wieder in ihr Leben kommen soll, ist die Liebe. Eventuell auch eine weitere Ehe?

"Ich heirate nicht mehr. Hier wird niemand mehr geheiratet. Das ist vorbei", wurde sie mehr als deutlich und unterstrich ihre Aussage mit drastischen Handbewegungen.