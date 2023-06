Jasna Fritzi Bauer über digitalen Kunst-Wahnsinn: 25 Millionen Euro für Pixel-Affen?

Berlin - In ihrem soeben erschienenen Podcast "Billion Dollar Apes" begibt sich Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34, "Tatort" ) auf die Spuren der sogenannten "Non-fungible token", kurz: "NFTs".

Jasna Fritzi Bauer (34): Der neue Podcast der Schauspielerin "Billion Dollar Apes - Kunst, Gier, NFTs" ist seit dem 15. Juni überall verfügbar.

Es ist eine verrückte Welt, in die Jasna Fritzi Bauer in ihrem neuen Podcast-Format eintaucht: Künstler entwerfen auf Grundlage der Blockchain-Technologie digitale Werke und erzielen auf Auktionen Höchstpreise. Wie verändert das die Kunstwelt?

In den sechs Teilen der Reihe nähert sich die Schauspielerin dem Thema am Beispiel des "Bored Ape Yacht Club" (BAYC). In dem Projekt des US-amerikanischen Start-ups Yuga Labs wurden 2021 rund 10.000 durch einen Algorithmus generierte digitale Porträt-Bildchen von comicartigen Affen auf den Markt gebracht.

Die gelangweilt dreinschauenden Primaten schlugen ein wie eine Bombe: Wenige Monate nach Veröffentlichung brachte ein Konvolut von 101 Affen-NFTs bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby's rund 25 Millionen Euro ein!

Auch Promis wie Eminem (50), Snoop Dogg (51) oder Paris Hilton (42) waren begeistert und schmückten sich gerne mit den Pixel-Affen.

Aber: Ist das noch Kunst? Und vor allem: Wie seriös ist Yuga Labs? Schaut man sich den Hype einmal genauer an, ist von Nazisymbolen die Rede, von Verschwörungstheorien, Schleichwerbung und Marktmanipulation.