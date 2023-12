Jennifer Aniston enthüllt Textnachricht: So ging es Matthew Perry vor seinem Tod wirklich!

Demnach war Jennifer Aniston offenbar einer der letzten Menschen, mit denen der verstorbene Serienstar kurz vor seinem Tod noch in Kontakt stand. Am Morgen seines Todestages habe sie mit dem "lustigen Matty" noch SMS geschrieben, erzählte der Filmstar. Daher wisse sie auch: "Er hatte keine Schmerzen. Er hatte keine Probleme. Es ging ihm gut."

Perry habe mit dem Rauchen aufgehört und sei dabei gewesen, "in Form zu kommen", erinnerte sich die 54-Jährige unter Tränen und versicherte: "Ich weiß ganz sicher, dass er glücklich war."

Zum ersten Mal seit dem tragischen Verlust ihres Kollegen und guten Freundes hat Jennifer Aniston in einem Interview über den 54-Jährigen gesprochen und klargestellt, in welchem Gemütszustand er sich tatsächlich befand.

Der "Friends"-Cast: (v.l.n.r.) David Schwimmer (57), Lisa Kudrow (60), Matthew Perry (†54), Courteney Cox (59), Jennifer Aniston (54) und Matt LeBlanc (56). (Archivbild) © Reed Saxon/AP/dpa

Sie hoffe nun, dass die Welt genau so an Matthew Perry zurückdenke, "wie er gerne in Erinnerung bleiben wollte" - als ein Mann, der gut gelebt und anderen Menschen geholfen habe.

Während Anistons TV-Kollegin Reese Witherspoon (47) ihre Hand hielt, trauerte die Schauspielerin um ihren Freund und gab zu, wie sehr sie ihn vermisse. "Das machen wir alle. Er hat uns wirklich so zum Lachen gebracht."

Bereits wenige Wochen nach seinem Tod hatte Jen, genau wie die vier restlichen "Friends"-Darsteller, ihrem Serienkollegen einen rührenden Post bei Instagram gewidmet und emotional Abschied genommen.

"Matty, ich liebe dich so sehr", hatte die 54-Jährige zu einer Textnachricht und einem Foto geschrieben, das die beiden Serien-Lieblinge lachend am Set zeigt. Matthew habe sie Tausende Male zum Lachen gebracht.

Wie viele Menschen nun um den als "Chandler Bing" bekannt gewordenen Schauspieler trauerten, sei "so schön", sagte Aniston ergriffen. "Ich hoffe, er kann irgendwie wissen, dass er auf eine Weise geliebt wurde, die er nie für möglich gehalten hätte."

Matthew Perry war am 28. Oktober tot in seinem Whirlpool gefunden worden. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest.