Jennifer Garner wagt TV-Comeback und zieht alle Blicke auf sich

In "Party Down" sind zahlreiche Stars zu sehen. Ob die TV-Serie auch in Deutschland starten wird, ist noch nicht bekannt.

Um den Start des Revivals der Kultserie "Party Down" zu zelebrieren, zeigte sich die 50-Jährige in einem schwarzen Jumpsuit und mit extra hohen Schuhen.

Auch ihr Dekolleté durfte nicht zu kurz kommen, weshalb Garner bewusst einen tiefen Ausschnitt wählte.

Die Schauspielerin, die durch Filme wie "Juno" und "Pearl Harbor" bekannt wurde, feiert mit der Starz-Serie "Party Down" ihren Wiedereinstieg ins Fernsehen, nachdem ihre letzte TV-Serie "Alias – Die Agentin" 2006 eingestellt wurde.

Garner trug außerdem ein glitzerndes Diamantarmband und große Ohrringe, die ihr fast bis auf die Schultern reichten. Ihr hellbraunes Haar war sanft gelockt und ihre haselnussbraunen Augen waren mit tiefen, rauchigen Lidschatten aufgepeppt.

Ebenfalls auf der Bühne zu sehen: der restliche Cast der neuen Serie, so auch Garners Co-Star Kristen Bell (42), die ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet war und viele Blicke auf sich zog.

In der Sitcom "Party Down" geht es um eine Gruppe von Freunden, die mit ihrem Berufsleben unzufrieden sind und ihren Durchbruch in Hollywood versuchen. Dabei kommt es zu allerhand kuriosen Situationen.