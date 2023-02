Jennifer Lange erstmals beim Kölner Karneval: "Bisschen viel getrunken oder was ins Glas bekommen"

Als dunkle Fee "Maleficent" und freche Piratin startete Jennifer Lange ihren Streifzug durch Köln. © Montage: Instagram/Screenshot/Jennifer Lange

Der Kölner Karneval ist um einen Jecken reicher! Yoga-Liebhaberin und Zumba-Trainerin Jenny Lange hat sich in diesem Jahr erstmals am 200-jährigen Brauchtum der Domstadt versucht - und dabei ganze Arbeit geleistet!

Voller Vorfreude auf Stadt und Leute erzählte die Bachelor-Finalistin von 2019 ihren Fans am Donnerstag davon, wie sehr sie sich auf ihre Premiere freuen würde. "Ab heute ist Köln im Ausnahmezustand und feiert Karneval. Davon sehe ich hier aber noch nichts", fasste die 29-Jährige kurz nach 11.11 Uhr zusammen.

"Ich habe mir auch noch schnell zwei Kostüme geshoppt und bin gespannt, wie sie aussehen werden", verriet Jenny darüber hinaus.

Am Freitag dann präsentierte die gelernte Sport- und Gesundheitsmanagerin ihre kostümierten Schätze und gab sich als dunkle Fee "Maleficent" aus. "Passt auf, dass ich euch nicht verhexe", schrieb Jenny zu ihrem schaurig-schönen Post, in dem sie sich in gekonnter Vorher/Nachher-Manier präsentierte.