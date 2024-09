Jennifer Zander überglücklich: Ihr Sohn ist da - und trägt niedlichen Namen!

Aus zwei werden drei: Jennifer Zander (30) und ihr Ehemann Darius Zander haben jüngst ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt. © Instagram/jenniferlange

Ab sofort ist um Hause Zander nichts mehr, wie es war, denn endlich halten die frischgebackenen Eltern ihren kleinen Sohnemann in den Armen!

Wie die einstige "Bachelor"-Siegerin und ihr Liebster ihren zusammengerechnet mehr als 350.000 Instagram-Fans am Mittwochnachmittag in einem gemeinsamen Beitrag verrieten, ist ihr erstes Kind gesund und munter in den heimischen vier Wänden zur Welt gekommen.

Auf einem Schwarz-Weiß-Bild, das Jenny und Dari augenscheinlich kurz nach der Hausgeburt mit ihrer Community geteilt hatten, hielten die beiden ihr Neugeborenes im Arm, schmiegten ihre Köpfe aneinander und zeigten deutlich, wie glücklich sie sind.

Dazu schrieben die stolzen Eltern: "Da bist du… unser kleines Wunder. Anton kam am 02. September um 20:06 Uhr Zuhause zur Welt. Wir können unser Glück nicht in Worte fassen". Somit verrieten die beiden auch gleich den niedlichen Namen ihres Sprösslings!

Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes hatte Jennifer sich bei ihren Instagram-Fans in eine Babypause verabschiedet und erklärt, "noch die letzten Tage der Schwangerschaft genießen" zu wollen. Inzwischen ist die kleine Familie nun zu dritt.