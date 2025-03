J.Lo ist "rasend vor Wut": Geht Jennifers Ex jetzt mit seiner Ex Jennifer?

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Es hatte ausgesehen wie das perfekte Happy End, als sich Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) 2021 dazu entschieden, ihre alte Liebe wieder aufflammen zu lassen. Nur zwei Jahre später war es dann jedoch schon wieder vorbei. Während sich die Musikerin in neue Projekte stürzt, um über die Trennung hinwegzukommen, sucht der "Gone Girl"-Star Zuflucht bei seiner Ex.