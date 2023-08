Sexy wie nie mit 54: Jennifer Lopez zeigt ihre Kurven in knappen Dessous!

Los Angeles - So sexy kann Älterwerden sein! Superstar Jennifer Lopez hat gerade ihren 54. Geburtstag gefeiert und beweist mal wieder, dass das Alter eben nur eine Zahl ist. Im Netz posierte die Sängerin in einem knappen Dessous-Set und präsentierte ihren durchtrainierten Waschbrettbauch.

"Ben Affleck, ist deine Frau Single", fragen die Follower der Schauspielerin mit einem Augenzwinkern in Richtung ihres Ehemannes und sind sich einig, noch nie jemanden gesehen zu haben, "der mit 54 so verdammt gut aussieht".

Die freizügigen Aufnahmen sind im Rahmen eines Fotoshootings für die italienische Dessous-Marke "Intimissimi" entstanden und beweisen: Auch mit 54 ist J.Los Körper noch immer in Topform und sie selbst so attraktiv, selbstbewusst und strahlend wie eh und je.

Bei Instagram teilte die Pop-Diva jetzt mehrere sexy Schnappschüsse, die sie leicht bekleidet in einem blauen Unterwäsche-Set, durchsichtigen Stilettos und einem gemusterten Kimono zeigen und ihren perfekt trainierten Körper gekonnt in Szene setzen.

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (50) haben vergangenes Jahr geheiratet. © PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

J.Los Beauty-Trick? Nun ja, neben einem straffen Trainingsprogramm darf offenbar auch die ein oder andere ausgelassene Party im Terminkalender der Zwillingsmama nicht fehlen.

Zu ihrem 54sten schien die "Jenny From the Block"-Interpretin es in ihrer luxuriösen Pool-Villa in Beverly Hills vergangene Woche jedenfalls ordentlich krachen gelassen zu haben.

Fotos der Feier zeigen, wie die Sängerin, umgeben von Freunden, im rückenfreien silbernen Glitzer-Kleid glücklich auf dem Tisch ihres Mega-Anwesens tanzt und die beste Zeit ihres Lebens zu haben scheint.

Das Älterwerden kann Jennifer Lopez offenbar tatsächlich rein gar nichts anhaben.