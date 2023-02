Jenny Elvers plant große Veränderung: Schon im Mai soll es so weit sein!

Auch ihr Sohn Paul (21) sei nun erwachsen geworden, sie müsse aktuell auf niemanden mehr Rücksicht nehmen und wisse das sehr zu schätzen: "Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Und das ist toll!", so Jenny in dem Gespräch .

Denn der Bild-Zeitung erklärte die Schauspielerin jetzt, dass sie aktuell auf Wohnungssuche in Berlin sei und der Lüneburger Heide damit den Rücken kehren wolle. "Bis zu meinem Geburtstag im Mai will ich etwas gefunden haben", sagte Jenny. Schließlich sei ihr Sohn Paul bereits zu seiner Freundin gezogen. Sie scheint also nicht mehr viel in ihrer alten Heimat zu halten.

Auf ihrem Instagram-Account hatte Jenny Elvers in den vergangenen Tagen auch immer wieder von der Hauptstadt geschwärmt und auf einer Durchreise erklärt, dass sie am liebsten noch länger bleiben würde.

Zudem berichtete sie ihren Followern in einer aktuellen Story davon, wie schwer es sei, in Berlin einen Behördentermin zu bekommen. "Das ist die Höchststrafe - ich hätte in dieser Zeit auch ein Buch schreiben können", scherzte sie. Betonte aber auch: "Ich liebe die Stadt trotzdem!" Dieses Mal scheint es Jenny also durchaus ernst mit ihren angekündigten Umzugsplänen zu sein.

Und einem zweiten Standbein auf Mallorca steht damit natürlich trotzdem nichts im Wege...