Jenny Elvers über "The 50": "Wussten nicht, worauf wir uns einlassen"

Yasin Mohamed (32) und Jenny Elvers (51) kamen sich während der Dreharbeiten zu "The 50" näher. © Screenshot/Instagram/jenny_elvers, Amazon Prime Video (Bildmontage)

In ihrem Podcast "Wanderzirkus" an der Seite von Radiomoderator Martin Tietjen (38) plauderte die Schauspielerin nun auch noch über weitere Details zu den Dreharbeiten und verriet: Es wird noch ganz schön nervenaufreibend für sie!

"Wir wussten alle nicht so richtig, worauf wir uns einlassen!", erklärte die Norddeutsche zunächst.

In einer Instagram-Story hatte sie zudem erzählt, dass alle Kandidaten und Kandidatinnen schon einige Tage vor Drehstart in unterschiedlichen Hotels in Paris untergebracht waren. "Das war schon alles sehr geheimnisvoll", so Jenny. Ihnen wurden auch die Handys abgenommen. "Wir sollten im Vorfeld nicht miteinander kommunizieren. Am besten sowieso gar nicht wissen, wer denn die anderen Kandidaten sind", sagte sie.

Sie gehörte dann zu der ersten Gruppe der Teilnehmenden, die zum Schloss gebracht wurden. "Ich bin um 4.30 Uhr abgeholt worden", so Jenny. Dementsprechend sei bereits der erste Drehtag wahnsinnig lang und anstrengend für sie gewesen.

"Wir waren schon alle fix und fertig und dann ging es eigentlich erst los." Was nach außen hin nach sehr viel Spaß aussehe, gehe da schnell auch mal an die Nerven.