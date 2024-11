Einbruchsversuch bei Jenny Elvers!

Hamburg/Lüneburg - Schock für Jenny Elvers (52)! In ihre Wohnung wurde versucht einzubrechen.

Jenny Elvers (52) ist nach dem Einbruchsversuch verunsichert. © Marcus Brandt/dpa

Wie genau das ablief, berichtete sie in der neuen Folge ihres Podcasts "Wanderzirkus" mit Radio-Moderator Martin Tietjen (38).

Die 52-Jährige wohnt ganz oben in einem Mehrfamilienhaus mit vier Parteien in der Lüneburger Heide. Der Einbruchsversuch ereignete sich am vergangenen Wochenende gegen 19 Uhr. Offenbar gingen die Täter gezielt vor.

Sie kamen nicht durch den Hausflur. Sie versuchten es von außen per Leiter, erzählte Jenny, und hebelten ein Fenster auf. "Ich denke mal, so 60 Sekunden später wären die Einbrecher bei mir in der Wohnung gewesen", sagte die Schauspielerin.

Doch es kam anders, weil die Täter zu laut waren. "Ich habe sehr aufmerksame Nachbarn. Die haben das mitbekommen und haben die Polizei gerufen." Zusätzlich haben die Nachbarn Lärm gemacht, deswegen ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab.

Doch das führte leider auch dazu, dass die Täter entkommen konnten, bevor der erste Streifenwagen da war.