Jetzt äußert sich Antonia zu Patrick Romers Auftritt beim "Promi-Büßen": "Wahnsinnig intelligent"

Hamburg - Zurzeit büßen Promis bei der Hamburger Dragqueen Olivia Jones (53) ihre Sünden auf ProSieben. Unter ihnen ist auch der uneinsichtige ehemalige "Bauer sucht Frau" Landwirt Patrick Romer (27). Was wohl seine Ex Antonia Hemmer (23) zu seinem Auftritt sagt?

Bauer Patrick Romer (27) und Antonia Hemmer (23) gewannen zusammen das "Sommerhaus der Stars", wenig später folgte die Trennung. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Patrick ist in der aktuellen Staffel "Das große Promi-Büßen" dabei, weil er im "Sommerhaus der Stars" seine damalige Freundin Antonia ohne Rücksicht auf Verluste runtermachte, um selbst besser dazustehen, erläutert ProSieben.

"Permanent suchte er die Schuld bei ihr, stellte sich selbst als den perfektesten Menschen überhaupt dar und plauderte vor versammelter Mannschaft Intimes aus", erinnert der Sender an sein Verhalten.

Warum er in der Folge so in die Kritik geriet, habe er nicht verstanden. Offensichtlich auch im Nachhinein nicht.

Sein Verhalten gegenüber seinen Mit-Büßerinnen? Unterirdisch. "Catcalling" (also sexuelle Belästigung ohne Körperkontakt) vom Feinsten bietet er den Zuschauern.

Während der "Runde der Schande", bei der ihm Clips aus der "Sommerhaus der Stars"-Zeit gezeigt wurden, grinste er, schien aber immerhin einzusehen, dass sein Verhalten gegenüber der 23-Jährigen alles andere als respektvoll war.

Und Antonia? Die wundert sich offenbar über gar nichts mehr.