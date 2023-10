29.10.2023 18:07 Joachim Llambi tanzt an: Ein Hauch "Let's Dance" in Chemnitz

TV-Tanz-Star Joachim Llambi war am Sonntag in Chemnitz und gab Stunden in der Tanzschule Köhler-Schimmel.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Ein Prominenter macht Chemnitzern Beine: Tanz-Star Joachim Llambi (59, "Let's Dance") gab am Sonntag in der Tanzschule Köhler-Schimmel rund 40 Paaren zwei Tanzstunden. Ob Rumba oder Langsamer Walzer - "er macht die Tänzer besser", freute sich Tilo Kühl-Schimmel. Mit Tanzschulchefin Sindy Hohmann (42) zeigte Joachim Llambi Rumba und Langsamen Walzer. © Ralph Kunz Vor allem machte Joachim Llambi die Chemnitzer Tänzer mit lockeren Sprüchen munter: "Bei Rumba braucht man ganz viel Amor. Und wie sieht es da hinten in der Problem-Ecke aus?" Als Tanzpartnerin nutzte der RTL-Star Tilo Kühl-Schimmels Frau Sindy Hohmann (42). Während die Profis übers Parkett flogen, hielt Llambi die Chemnitzer bei Laune: "Ich muss der Partnerin meinen Körper geben, damit sie weiß, warum sie nur mit mir tanzen möchte." Auch die Frauen bekamen ihr Fett weg: "Schleicht nicht um Euren Partner herum. Geht selbstbewusst, sagt mit dem Körper: Hier bin ich!" Promis & Stars Unverwechselbaren Komik: Multi-Talent Helge Schneider wird mit Kunstpreis geehrt Kathrin Zezulka (51) war begeistert: "Joachim Llambi macht das mit Witz. Tanzen ist sowieso etwas Schönes, das man mit seinem Partner erleben darf." Auch Eric Reißig (21) war hingerissen: "Tanzen verbindet als Paar." Joachim Llambi (59) gab seine Tanzanweisungen humorvoll und präzise. © Ralph Kunz Joachim Llambi nutzte die Gelegenheit, um seine eigene Tanzsport-Kleidung vorzustellen - erstellt mit der Firma Maly Design. Ansonsten lobte er die Hingabe der Chemnitzer Tänzer: "Die Gruppe gibt mir viel zurück."

Titelfoto: Ralph Kunz