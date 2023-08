Joachim Llambi über Kopfbedeckungen: Warum der "Let's Dance"-Juror nie Hut trägt

"Let's Dance"-Juror und Profitänzer Joachim Llambi (59) trägt privat nie Hut. © Rolf Vennenbernd/dpa

Abseits seiner großen Leidenschaft für das Tanzen, kennt sich "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi auch gut mit Mode aus. Auch deshalb wurde er beim Pferderennen in Hannover auserkoren, gemeinsam mit Tanz-Kollegin und Ex-"Let's Dance"-Gewinnerin Isabel Edvardsson, die Dame zu finden, die "Hut" am besten in Szene setzt.

"Ich war ja vor sieben Jahren schon mal hier und habe das gemacht. Da kamen ganz ausgefallene Damen, also ausgefallene Kreationen der Damen. Sicherlich waren die Damen auch ausgefallen", lachte Llambi im Gespräch mit TAG24.

"Ich finde das toll. Aber das Gesamtensemble muss stimmen. Ich sage mal so, ich kann mir zwar einen tollen Hut aufsetzen, aber wenn der Rest nicht stimmt, wirkt auch der Hut nicht. Und natürlich umgekehrt", erklärte der Experte.

"Da werden sicher so einige positiv, verrückte, aber schöne Sachen dabei sein", freute er sich noch vor Beginn der Challenge.