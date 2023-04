Jolina Mennen bricht in Tränen aus: "Ohnehin noch offene Wunde"

Nach außen zeigt sich Jolina Mennen (30) größtenteils bestens gelaunt - doch in ihr sieht es aktuell offenbar noch ganz anders aus. © Screenshot Instagram/jolinamennen (Bildmontage)

Dabei hatte sich Jolina zuletzt kaum noch zu dem traurigen Liebes-Aus geäußert. Stattdessen hatte sie ihrer Community einfach weiter und scheinbar glücklich ihren Alltag gezeigt. Dazu verbringt sie aktuell ein paar Tage mit guten Freunden in New York.

Den meisten ihrer Fans gefällt es, Jolina so kurz nach der Trennung wieder fröhlich zu sehen. "Du strahlst so anders! So losgelöst" und "Möchte nach einer Trennung auch so strahlen", ist etwa in den Kommentaren zu lesen.

Dabei geht die Trennung von Florian natürlich nicht so leicht an Jolina vorbei, wie es ein erster Blick auf ihren Social-Media-Auftritt vielleicht vermuten lassen könnte. Denn auf einen Kommentar reagierte die 30-Jährige dann auf einmal sehr deutlich und emotional.

"Ich wünsche mir, dass Florian auch so strahlen kann wie Du auf den Fotos. Einer bleibt bei einer Trennung ja herzmäßig auf der Strecke", war dort zu lesen. Jolina veröffentlichte daraufhin ein Selfie, auf dem ihr sichtbar Tränen die Wange hinunterlaufen.

"Bitte tut uns den Gefallen und reibt kein unnötiges Salz in die ohnehin noch offene Wunde", schrieb sie zu dem Foto.