Jolina Mennen im TAG24-Interview: So hat sie sich seit dem Dschungelcamp verändert

Bremen - Auf einem Beauty-Event in Hamburg hat die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Jolina Mennen (30) am Wochenende eine Make-up-Class gegeben, bei sich selbst aber eher auf dezente Töne gesetzt. Wieso sie sich damit aktuell viel wohler fühlt, verriet sie im TAG24-Interview.

Jolina Mennen: Ich würde Reality nicht per se komplett ausschließen. Aber ich werde das mit ganz, ganz großer Vorsicht genießen. Weil es nie mein Plan war, Reality-Gesicht zu werden. Mir macht das Spaß und ich war immer schon Riesenfan vom Dschungel . Es ging mir um die Teilnahme, die Challenge. Aktuell gibt es nur ein weiteres Format, wo ich blind zusagen würde, und das ist Let's Dance . Alles andere sehe ich nicht so.

Jolina Mennen (30) zeigte sich am Wochenende bestens gelaunt auf der Beauty-Messe "House of Glow" in Hamburg. © Markus Nass/PR

TAG24: Im Reality-TV geht es ja auch viel darum, persönliche Geschichten zu teilen ...

Jolina Mennen: Ich habe an sich kein Problem damit, mein Leben öffentlich zu teilen. Das ist das, was mich auf Social Media groß gemacht hat. Was mich im Fernsehen stört ist, dass ich die Kontrolle komplett abgebe. Geschichten können auch aus dem Zusammenhang gerissen werden. In meinem Fall bin ich sehr gut dabei weggekommen. Aber ich erzähle die Geschichte lieber so, wie ich sie wirklich empfunden habe. Auf Instagram habe ich im Prinzip meine eigene Sendezeit und Menschen, die bewusst für mich einschalten. Ich habe in meiner Story meine eigene tägliche Reality-TV-Show.

TAG24: Welche Botschaft möchtest du den BesucherInnen auf der Beauty-Messe heute noch mitgeben?

Jolina Mennen: Ich habe die letzten Monate - vielleicht auch durch den Dschungel - mein Make-up reduziert. Auf meine frühere Beauty-Routine von eineinhalb Stunden jeden Tag habe ich einfach keine Lust mehr. Ich fühle mich mittlerweile mit weniger wohl in meiner Haut: Tagescreme, Concealer, Bronzer, Blush, Mascara und Lidstrich. Klingt immer noch nach viel, aber das dauert nur noch zehn Minuten. Ich muss nicht mehr ein komplett neues Gesicht erschaffen, sondern mittlerweile mag ich mein Gesicht. Und wenn ich da die Leute ermutigen kann, auch mal weniger zu machen, dann habe ich heute schon mein Ziel erreicht.