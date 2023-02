Jorge González im TAG24-Interview: "Das ist noch eine Überraschung, aber..."

Jorge González (55) ließ sich die Europapremiere von "Harry Potter und das verwunschene Kind" nicht entgehen. © Mehr-BB Entertainment GmbH

Dass seine extravaganten Outfits nicht nur in die "Let's Dance"-Jury gehören, das bewies Jorge am Sonntagabend mit einem Auftritt auf dem roten Teppich: Im extravagant interpretierten Gryffindor-Rot ließ er sich die Europapremiere der kompakteren Version von "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg nicht entgehen.

Der Grund: "Harry Potter ist einfach zeitlos. Die Bücher haben eine ganze Generation bewegt." Das habe er mit seinen Patenkindern miterlebt. Die Autorin J.K. Rowling (57) habe es noch einmal geschafft, viele junge Menschen für das Lesen zu begeistern. "Heute sind die ja nur noch am Handy", so Jorge.

Im Anschluss an die Show schwärmte der 55-Jährige vor allem von den Choreografien auf der Bühne. "Sehr clever gelöst!", betonte er. Außerdem habe ihn die Show auch inhaltlich überzeugt. "Ein Stück für die ganze Familie", erklärte er.

Über seine Begleitung an diesem Abend legte er allerdings einen Mantel des Schweigens. "Ich bin alleine hier!", erklärte er augenzwinkernd, sagte aber auch: "Mein Leben dreht sich nicht nur um 'Let's Dance' - das wäre langweilig!"

Seit seiner Trennung von seinem langjährigen Partner vor rund zwei Jahren äußert sich Jorge nur noch sehr verhalten über seinen aktuellen Beziehungsstatus. Doch auf seinem Instagram-Account huschte in den vergangenen Monaten immer mal wieder ein unbekannter Mann durch seine Storys. Zuletzt zeigte er sich sogar knutschend auf den Malediven.

Auf dem roten Teppich präsentiert Jorge seine Outfits dagegen nach wie vor lieber allein. Dort sprach er auch über die neue Staffel von "Let's Dance" und verriet ein bisher noch gut gehütetes Geheimnis ...