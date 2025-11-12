Judith Langhans stirbt mit nur 59 Jahren: Ohne SIE hätte es diese RTL-Show nie gegeben

Köln - Große Trauer bei RTL ! Judith Langhans, eine der Erfinderinnen der " Ultimativen Chartshow ", ist tot. Sie wurde nur 59 Jahre alt.

Ohne Judith Langhans (†59) hätte es "Die Ultimative Chartshow" bei RTL wohl nie gegeben. © imago/teutopress

Das Format mit Moderator Oliver "Olli" Geissen (56) wurde erstmals im Jahr 2003 im TV ausgestrahlt - und das mit absoluten Top-Quoten.

Eigentlich als einmaliges Event geplant wurden in mehr als 20 Jahren letztlich über 170 Ausgaben produziert.

Langhans war als stellvertretende Show-Chefin der Kölner Produktionsfirma i&u Studios eine der Hauptverantwortlichen hinter dem unverhofften Megaerfolg. Laut Angaben des Kölner Privatsenders verstarb sie bereits am 5. November.

Im Netz nehmen ehemalige Weggefährten und Kollegen nun Abschied. "Ohne Judith Langhans hätte es die Chartshow wahrscheinlich so nie gegeben - zumindest nicht so lange", betonte Frank Ehrlacher, "Chart-Experte" der Show, auf Facebook.

Vielsagend fügte der 55-Jährige noch hinzu: "Sie wird mir fehlen - nicht zuerst für die Sendung, sondern als Mensch, Ansprechpartnerin und Freundin, mit der man über Gott und die Welt und die Branche philosophieren und diskutieren konnte." Und das alles "mit einem Lächeln".