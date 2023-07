Heftiges Unwetter ereilt Hof von Judith Rakers: "Weltuntergangs-Stimmung"

Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers (47) rannte in Birkenstocks, T-Shirt und Shorts aus dem Haus, um die Küken und das Pferd vor dem Unwetter zu retten. © Montage: Screenshot Instagram/judith_rakers

Ziemlich authentisch und ganz nach dem Motto "Für mehr Realität auf Instagram" präsentierte sich Judith Rakers am Montagabend in ihrer Story.

Mit verschmierter Schminke, nassen Haaren und einem völlig durchnässten, weißen T-Shirt meldete sie sich aus dem strömenden Regen direkt von ihrer eigenen kleinen Farm.

"Hier in Hamburg ist gerade Weltuntergangsstimmung. Innerhalb kürzester Zeit hat es hier so geregnet, dass riesige Pfützen entstanden sind. Ich habe gerade die Küken gerettet", erzählt sie, während sie in Birkenstocks in einer dicken Wasserlache in der Nähe der Koppel steht. Das Wasser habe von unten in den Stall hochgedrückt.

Auch das Pferd wäre draußen gewesen, als es plötzlich gehagelt hat. "Zazou wäre fast umgefallen." Das hätte vor allem an den heftigen Windböen gelegen. Die hätten bei ihren Nachbarn sogar einen Baum umgeworfen. "Es war wirklich ein Schauspiel, wie ich versucht habe, das panische Pferd im Hagelsturm in den Stall zu bugsieren", so die Selbstversorgerin.

Aber: Ende gut, alles gut. Sowohl ihren Tieren als auch der Moderatorin selbst ginge es gut. Letztlich war sie einfach froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und sie auch keinen Keller habe, ergänzte sie in einer Story-Sequenz.