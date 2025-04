Kein Aprilscherz! Judith Rakers zieht mit ihrer kleinen Farm um

Die ehemalige "Tagesschau"-Moderatorin Judith Rakers (49) zieht mit ihrer kleinen Farm nach Rügen um. © Sina Schuldt/dpa

Die 49-Jährige hat eine große Leidenschaft für die Natur, betreibt auf ihrem Bauernhof einen eigenen Gemüseanbau und hält zahlreiche Hühner. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie mit ihren mehr als 366.000 Followern ihr Leben als Homefarmerin.

Vor wenigen Tagen, am 1. April, hatte Rakers eine Neuigkeit geteilt und erklärt, dass sie in den letzten Monaten viel Zeit auf einer Baustelle verbracht habe. "Weil die kleine Farm nach Rügen zieht", klärte sie auf. Viele ihrer Fans hielten das aufgrund des Datums allerdings für einen Scherz.

Doch nun legte die Journalistin noch einmal nach, schließlich war ihr das Timing des Beitrages durchaus bewusst. "April, April? Oder echte Neuigkeiten? Das ist hier die Frage. Ich weiß doch, wie gerne ihr ermittelt", schrieb Rakers in einem weiteren Post und hatte dazu ein entsprechendes Video von der Baustelle samt Bagger hochgeladen.

Da wohl immer noch große Skepsis an dem Umzug herrschte, wandte sich die gebürtige Paderbornerin erneut an ihre Follower. "Viele von euch haben sich gefragt, ob das ein Aprilscherz war", sagte sie. "Dass ich nach Rügen ziehe, dass die kleine Farm nach Rügen umzieht, mit all den Tieren."