So lange hatte Judith Rakers ihren "Tagesschau"-Ausstieg schon geplant

Hamburg - 19 Jahre lang war Judith Rakers (48) als Nachrichtensprecherin das Gesicht der Tagesschau . Am 31. Januar moderierte sie zum letzten Mal eine Ausgabe. Was für viele überraschend kam, war für die 48-Jährige ein langjähriger Prozess.

Nach 19 Jahren verließ Judith Rakers (48) Ende Januar die Tagesschau. © Sina Schuldt/dpa

2005 stand Rakers zum ersten Mal für die ARD-Tagesschau vor der Kamera und war fortan nicht mehr aus der Abendsendung wegzudenken. Doch dann fasste sie einen Entschluss. Sie verließ die Tagesschau - freiwillig.

"Am Ende war es gar nicht, weil es natürlich eine wohlüberlegte Entscheidung war", erklärte sie im Interview mit Gala-TV. "Ich habe jetzt 19 Jahre lang an dieser Stelle diesen Job gemacht und das wirklich mit Inbrunst. Wenn ich was mache, gehe ich All-in."

Selbst der Schicht- und Nachtdienst sei nicht lästig gewesen. "Ich habe das wirklich zu 100 Prozent gerne gemacht", versicherte die 48-Jährige. "Aber nach 19 Jahren ist es, finde ich, auch mal Zeit für was Neues."

Wie genau das aussieht, erklärte sie Moderatorin Annika Lau (44) genau. "Ich möchte einfach einen neuen Fokus in meinem Leben haben, möchte mich noch mehr auf mein Online-Magazin konzentrieren, auf den Podcast und die ganzen Produkte." Rakers habe für sich eine neue Welt entdeckt. Dabei habe sie vor allem auf ihre innere Stimme gehört.