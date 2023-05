Julian "Julienco" Claßen kann kaum noch laufen: "So was hatte ich wirklich noch niemals"

Julian "Julienco" Claßen (30) hatte mit eingeschlafenen Beinen zu kämpfen. © Montage: Screenshot/Instagram/julienco_

Am gestrigen Montag musste der Ex von Bianca Claßen (30) jedoch leiden. Denn Julian konnte nicht mehr laufen. "Beide meine Beine sind eingeschlafen. So was hatte ich wirklich noch niemals", teilte der Influencer seinen gut 6,3 Millionen Followern in seiner Instagram-Story mit.

Dann schwenkte "Julienco" mit seinem Handy in einen Spiegel und zeigte, wie schwerfällig er nur noch laufen kann. "Guckt mal bitte, wie ich gehe", um dann vor Schmerz stöhnend mitzuteilen: "Ich muss mich setzen."

Warum dem 30-Jährigen seine Beine eingeschlafen sind, verriet er nicht, doch in einer weiteren Story am heutigen Morgen schienen die Sorgen wieder gelindert zu sein. Denn bei herrlichstem Sonnenschein frühstückte der Mega-Unternehmer in seinem Feriendomizil auf Mallorca.

Dieses luxuriöse Ferienhaus im XXL-Format legte sich "Julienco" 2021 noch gemeinsam mit seiner Ex-Frau "Bibi" zu. Mittlerweile tourt er dort mit seiner neuen Liebe Tanja.

Eigentlich wollten sich die beiden YouTube-Stars das Haus teilen, doch anschließend einigten sich beide, dass Julian es für sich alleine behält.