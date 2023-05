Julian Zietlow erzählt Ron Bielecki von Sex-Abenteuern: Es war "sehr sehr cringe"

Ron Bielecki (24, r.) und Julian Zietlow (38, l.) beim gemeinsamen Abendessen in Berlin. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/ronbielecki

In der Fitness-Szene sorgten Julian und Ron jahrelang für frischen Wind und gute Unterhaltung. Der "Rocka Nutrition"-Gründer machte es sich zur Aufgabe, das junge Muskelpaket groß rauszubringen und ihn dabei von Alkohol, Drogen und zu vielen One-Night-Stands abzuhalten.

Wie das Blatt sich doch gewendet hat...

Mittlerweile ist es bekanntlich Julian, der dazu steht, Drogen zu nehmen und der im Internet stolz von seinen Sex-Eskapaden erzählt. Auch Ron durfte sich diese Geschichten nun persönlich anhören: Das ehemalige Fitness-Duo traf sich kürzlich für ein gemeinsames Abendessen in Berlin.

In der Insta-Story des 24-Jährigen, war zu sehen, wie er gemeinsam mit seinem entfremdeten Kumpel in einem Restaurant sitzt. "Digga, sauf doch einfach mal", sagte Ron darin zu Julian, der allem Anschein nach tiefenentspannt vor seinem Essen sitzt. "Was ne Sekte, Alter" stand über dem Video.

"Meditiert er hier vorm Ziegenkäse. Ich leb in so einer Simulation - das ist unfassbar", beschrieb Ron die Szenerie. In einem weiteren Video schüttete er seinem früheren Boss ein Wasser ins Gesicht und sagte: "Wach doch mal auf, Julian". Dieser zögerte nicht lange und schüttete zurück.