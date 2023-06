Julian Zietlow: Firma ist futsch, jetzt übernimmt die Ex

Doch Julian entschied sich für einen anderen Weg und tauschte das Familienleben mit Alina und den Töchtern Lilly (6) und Liv (1) in Berlin gegen Drogenexzesse und Esoterik-Mindset im sektenähnlichen Bashar-Kult in Thailand. Immer an der Seite des Berliners ist seither dessen neue "spirituelle Ehefrau" Kate Kosolovskaia (25).

In den Anfangstagen immer an Julians Seite: seine heutige Ex-Partnerin Alina Schulte im Hoff (36). 18 Jahre lang gingen die beiden als Paar durch dick und dünn, sieben davon verheiratet. Auch geschäftlich bildeten sie ein Dream-Team, gründeten zusammen "Rocka Nutrition" , ein Label für gesunde Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel.

Heute hat Julian Zietlow nur noch Augen für seine neue Liebe Kate Kosolovskaia (25). © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

Auch von ihren Fans bekam die Zweifach-Mama viel Zuspruch. Eine Auswahl der zahllosen Glückwunsch-Nachrichten zeigte Alina Schulte im Hoff in ihrer Instagram-Story. Mehr als 70.000 Follower klickten zudem bei dem Statement auf den "Gefällt mir"-Button.

Und Julian? Der scheint das Ganze gelassen zu nehmen. Der "I am God"-Tattoo-Träger hinterließ ein Emoji mit Herzchen in den Augen unter dem Post seiner Ex. In seiner eigenen Story postete er außerdem Alinas Bild mit dem Hashtag "Freedom" versehen.

Ansonsten geht Zietlow weiter konsequent den eingeschlagenen Weg und folgt seinem "Highest Excitement" - so der aktuelle Leitspruch des 38-Jährigen.

Auf seinem neuesten Bild meldete sich der frühere Fitness-Coach "von der Front", was in diesem Fall aus dem Hotelbett mit seiner neuen Flamme Kate bedeutet. "War ein stundenlanges hartes und intensives Gefecht", schrieb Julian dazu. Na dann.