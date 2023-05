Julian Zietlow will Leni Klums "Pfirsich" lecken: "Heilige Mutter Gottes"

"Deine Fantasien mit solchen sehr jungen Damen (in meinen Augen noch ein Kind) solltest du wirklich für dich behalten", empörte sich ein User. Ein anderer empfahl: "Den Hodensack in kaltes Wasser hängen."

Dazu schrieb Zietlow: "Heilige Mutter Maria Gottes… Jesus, Maria und Joseph… Ali Baba und die 40 Räuber zusammen… bitte vervollständigt meinen Satz in den Kommentaren, was ich gerne machen würde: STRAIGHT…"

Eigentlich ist sie die neue Frau an Julian Zietlows Seite: Kate Kosolovskaia (25). © Screenshot/Instagram/katekolosovskaia

Daraufhin ruderte Zietlow zurück - und goss zugleich noch mehr Öl ins Feuer. Zu einem weiteren Unterwäsche-Bild von Leni Klum schrieb der Drogen-Befürworter: "Hm, nicht mein Geschmack… Einfach zu jung… Stimmt’s Männer?"

Wie aufrichtig diese Beteuerung ist, sei mal dahingestellt. So schrieb Zietlow in einem weiteren Beitrag in seiner Story: "Liebe Ladies ... Ihr glaubt also, [...] dass euer Mann nicht gerne Leni Klums Pfirsich lecken würde? Das glaubt ihr, weil ihr eure sexuellen Träume begraben habt, sie euch nicht erlaubt und eure Kinder über euch stellt."

Zietlows neue "spirituelle Ehefrau", Kate Kosolovskaia (25), scheint sich an den jüngsten Entgleisungen ihres Freundes nicht zu stören. Erst kürzlich suchte die Russin gemeinsam mit Zietlow im Netz nach einer Partnerin für Liebesspiele zu dritt.

"Wir wissen, hier nach Sex-Dates zu suchen, ist nicht erlaubt auf Instagram. Julian und ich suchen ein Mädchen, das mit uns in Dubai Kaffee trinken will. Also Mädels, wer will mit uns einen richtig heißen Kaffee trinken?", lautete der Aufruf, den die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story teilte.

Ein Ende von Zietlows Selbstfindungstrip ist vorerst wohl nicht in Sicht. Seit der Trennung von Ex-Partnerin Alina Schulte im Hoff (36), mit der er zwei Kinder hat, dokumentiert der selbsterklärte "Vollzeit-Hippie" sein neues Leben zwischen Drogen-Exzessen und Sex-Eskapaden ausführlich in den sozialen Medien.