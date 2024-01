Liebes-Hammer bei Julian Zietlow? Werden nun er und Sarah ein Paar?

Die lebensfrohe 26-Jährige gab jetzt in ihren Insta-Storys Einblick in die aktuellen Wohnverhältnisse und sorgte mit einem Geständnis im Anschluss für viel Furore bei ihren Followern.

Julian bringt Wanka schon länger zum Lachen, so auch bei der Roomtour auf Instagram. © Montage: Screenshots/Instagram/wankisahri

Nach einem Schwenk auf ihre beiden Katzen und den eigenen Wohnbereich zeigte Wanka den Zuschauern das Untergeschoss des Hauses. Hier filmte sie zunächst ihren Vater beim TV schauen auf dem heimischen Sofa. Nur eine Tür weiter entfernt wurde es so richtig spannend:

"Und hier ist Julians Zimmer. Julian, darf ich kurz dein Zimmer zeigen?"

Nach kurzer Pause ließ der ehemalige Fitness-Trainer seine "Schwester" hinein und gab den Blick auf sein neues Zuhause frei. Ein Bett, großer TV, Hängepflanze und gemütliches Licht: So lebt der frühere Millionär nun bescheiden im Gästezimmer von Sarahs Familie.

"Guckst du keinen Film?", wollte die 26-Jährige wissen und erhielt als Antwort, "Ne ich will jetzt Rapé machen". "Ja ok, cool. Viel Spaß", antwortete Sarah lachend und schloss nach einer kurzen spielerischen Neckerei rund um eine rosa Mütze wieder die Tür.

Rituelle Zeremonien und Rapé (Shamanistischer Tabak, der bewusstseinsverändernd wirkt) im Hause der Eltern nehmen? Für Sarah und Julian scheinbar normaler Alltag. Zurück in ihrem eigenen Zimmer wirkte die sonst so lebensfrohe Influencerin plötzlich bedrückt und ließ die Trennungsbombe platzen.

"Ja, ich will euch was sagen, weil es mir auf dem Herzen liegt. Ich möchte es eigentlich so kurz und knapp halten, wie als würde ich ein Pflaster abreißen, was sehr, sehr schmerzhaft ist."