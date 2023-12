Trauriger Jahresabschluss für Kamilla Senjo: "Ich habe mich in Menschen getäuscht"

Aus diesem modisch auf der Überholspur gefahrenen Mädchen ist ... © Instagram/kamillasenjo_official

So auch bei Kamilla Senjo (49), die auf ihrem Instagram-Kanal neben einem Foto aus ihrer Kindheit - samt skeptischem Blick - auch ein aktuelles aus dem TV-Studio postete.

Die aus dem westukrainischen Mukatschewo nahe der Grenzen zur Slowakei und Ungarn stammende Moderatorin ist seit 2010 eines der Gesichter der ARD-Boulevardsendung "Brisant" (Montag bis Freitag 17.15 Uhr im Ersten). Doch hinter der strahlenden Fassade steckt letztlich auch nur ein ganz normaler Mensch mit ganz alltäglichen Problemen, wie wir sie alle haben.

2023 sei "gerade in der Endphase ziemlich hart" gewesen, schrieb die Leipzigerin. "Ich habe mich in Menschen getäuscht, wurde paar Mal auf die Probe gestellt, auch gesundheitlich, und habe wieder mal gelernt, es ist nicht wichtig, was andere über Dich sagen oder wie sie Dich einschätzen - es ist immer wichtig, das zu tun, was das Herz und Hirn Dir sagen."

Wichtig sei, jeden Tag aufs Neue glücklich zu sein, auch wenn der Vortag noch so schwer war. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren mehr als 102.000 Followern für ihr Feedback und dass "Ihr teilweise auch versucht, in meine Gedankenwelt zu tauchen".