Neues Musikvideo: Katja Krasavice schießt auf älteren Mann aus Sachsen und wird verhaftet

In ihrem neuen Musikvideo zur Single "Multimillionär" wird Rapperin Katja Krasavice von einem Polizisten verhaftet. Sie erschießt einen älteren Mann.

Von Tamina Porada

Leipzig - In gelb glitzernden Dessous und einer schwarzen Felljacke wird Katja Krasavice (29) von einem Polizisten abgeführt und auf sein Fahrzeug gedrückt. In ihrem neuen Song "Multimillionär" provoziert die Rapperin mit starken Bildern und nimmt am Ende auch eine Waffe in die Hand.

In ihrem neuen Musikvideo wird die Rapperin (29) von einem scheinbaren Polizisten verhaftet. © Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice "Pink P*ssy, Pink Nails, Pink Cybertruck, alles pink wie die Dessous in mei'm Kleiderschrank", rappt die 29-Jährige. "Ich brauche kein' Lover, der sich das nicht leisten kann, mit so 'ner Bad B*tch wie mir passt nur ein reicher Mann." Passend zum Text zeigt sich Krasavice im Video in einer dekadenten Umgebung und in Gesellschaft von einem reichen, älteren Mann. Wie die "Freie Presse" berichtete, handelt es sich dabei um Andreas Scholz aus Mittelsachsen. Er trat in der Vergangenheit als Günther Jauchs (69) Double auf. Katja Krasavice TikTok-Video mit Folgen: Polizei durchsucht Wohnung von Katja Krasavice Im neuen Musikvideo der Rapperin wird er von ihr unter anderem scheinbar erschossen, erstochen, sie versucht seine Leiche in ihr Auto zu quetschen und posiert mit einem abgeschnittenen Kopf, der zu dem älteren Mann gehören könnte.

Im Musikvideo wird Katja Krasavice abgeführt

Das Cover ihrer neuen Single zeigt Katja Krasavice auf den Knien zu Füßen eines Mannes. Es erinnert stark an das Albumcover für "Man's Best Friend" der US-amerikanischen Sängerin Sabrina Carpenter (26). © Screenshot/instagram/@katjakrasavice Dass Katja Krasavice sich gern als reiche, unabhängige Frau präsentiert, wird auch in ihrer neuen Single offensichtlich. Mit Zeilen wie "Er liebt, er liebt, er liebt mich, er liebt mich nicht, egal, weil er ist rich, rich, rich so wie ich" stellt sie klar, dass es ihr nicht um die inneren Werte geht, solange der Mann genug Geld hat. "Ja, er ist schön und smart, aber juckt mich halt nicht, will keine Blum'n in deiner Hand, weil er Hunderter ist, die schönste Blume für mich, sie riecht nach Geld, hab ich viel, Schein für Schein und ich spiel", rappt Krasavice.

Katja Krasavice Katja Krasavice spricht sich gegen Mutterschaft aus: "Ich feiere das alles überhaupt nicht" Für ihre Taten wird die 29-Jährige am Ende ihres Musikvideos verurteilt, denn dann wird sie von einem Polizeibeamten abgeführt und mit dem Polizeiauto mitgenommen.