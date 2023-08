KI nutzt seine Bücher als Lern-Vorlage: So denkt Stephen King über die intelligente Technologie

Meister des Horrors: Seit Jahrzehnten halten sich Stephen Kings Bücher in den Bestseller-Listen. Kein Wunder also, dass er keine Angst vor KI hat. © Jens Kalaene/dpa

KI-generierte Gedichte seien laut King "wie Spielgeld: gut auf den ersten Blick, nicht so toll bei genauerem Hinsehen."



Mehr als 8000 Autoren unterzeichneten bereits einen offenen Brief der US-amerikanischen Autorengilde (The Authors Guild), in dem sie von KI-Unternehmen eine Entschädigung für die Nutzung ihrer Werke sowie deren Stop ohne Zustimmung der Schriftsteller forderten.

Der Brief richtet sich unter anderem an Tech-CEOs wie Sam Altman von OpenAI oder Mark Zuckerberg von Meta. Stephen Kings Unterschrift sucht man in den Dutzenden Seiten an Autorennamen allerdings vergebens.

Der 75-Jährige hält es für sinnlos, Tech-Unternehmen zu verbieten, ihre KI-Programme von seinen Werken lernen zu lassen.

"Ich könnte genauso gut König Knut sein, der die Flut verbietet. Oder ein Idiot, der versucht, den industriellen Fortschritt zu stoppen, indem er einen Dampfwebstuhl in Stücke hämmert", schrieb King.