Kilo-Schreck nach Weihnachten: "Promi Big Brother"-Dominik fällt "schwere" Entscheidung

Frankfurt am Main - Da hat einer wohl die Finger nicht von Plätzchen, Lebkuchen und Co. lassen können. Dominik Stuckmann (31) erlebte im Verlauf der Weihnachtsfeiertage ein pfundiges, blaues Wunder - und fasste daraufhin eine "schwere" Entscheidung.

Das schockierte wohl auch Dominik. Denn begleitet wurde das kurze Video, in dem unter anderem auch eine löchrige Socke an seinem Fuß zum Vorschein kam, von einem wahrhaft schockiert ausgerufenen "Oh mein Gott!".

Bereits am Abend des gestrigen 1. Weihnachtstages postete der 31-Jährige zunächst den gedeckten Tisch, an dem das nächste Feiertagsgelage stattfand. Da der einstige Schnittblumenverteiler scheinbar bereits ahnte, dass er es sich in den vergangenen Tagen zu gut hatte gehen lassen, wagte er den Gang auf die Waage.

"Ab dem 1. Januar fange ich wieder mit Sport an", so seine vollmundige Ansage. Doch der ehemalige "Bachelor" zeigte bereits im gemeinsamen Social-Media-Weihnachtsgruß mit seiner Angebeteten, dass er sich und auch sein Gewicht nicht immer ganz so ernst nimmt.

Denn auch in dem Clip ist wiederholt zu sehen, wie er und Anna immer wieder liebevoll mit seiner "Plauze" spielen. Bei so viel Verständnis kann man es sich doch auch am 2. Weihnachtstag nochmal so richtig schmecken lassen.