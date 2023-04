"Bitte lass das einen Witz sein": Fans entsetzt über Kim Kardashians neue Rolle in dieser Serie!

Los Angeles - Der Cast der beliebten Serie "American Horror Story" bekommt einen prominenten Neuzugang: Reality-Star Kim Kardashian (42) wird in der neuen Staffel dabei sein!

Die beiden Stars stehen für die neue, zwölfte Staffel "American Horror Story" gemeinsam vor der Kamera stehen. © Bildmontage: Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair/AFP, Andrea Renault/AFP

An der Seite von "AHS"-Urgestein Emma Roberts (33) wird die 42-Jährige in der kommenden 12. Staffel zu sehen sein. Das geht aus einem Teaser hervor, den die Unternehmerin am Sonntag mit ihren Followern auf Instagram teilte.

In dem kurzen Clip ist neben "AHS12" der Satz "Emma Roberts und Kim Kardashian sind zerbrechlich" zu lesen. Kardashian betitelte den Teaser mit zwei Emojis, einem Augenpaar und einem Blutstropfen. Auch ihre künftige Schauspiel-Kollegin Roberts teilte das Video mit den Worten "Diesen Sommer... Kim und ich sind ZERBRECHLICH".

Die Produktionsfirma "FX", die zum Disney-Konzern gehört, bestätigte die Besetzung gegenüber dem People-Magazin. Weitere Details über die Rolle des "The Kardashians"-Stars hält die Firma jedoch bislang geheim.

Der Co-Schöpfer der Serie, Ryan Murphy (57), teilte seine Freude über die Teilnahme des Reality-Stars mit. "Kim gehört zu den größten und klügsten Fernsehstars der Welt und wir sind begeistert, sie in der AHS-Familie willkommen zu heißen", sagte er in einem Statement gegenüber The Hollywood Reporter.

"Emma und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dieser wahren Kraft in der Kultur", fügte er hinzu. "Halley Feiffer hat speziell für Kim eine lustige, stilvolle und letztlich erschreckende Rolle geschrieben, und diese Staffel ist ehrgeizig und anders als alles, was wir bisher gemacht haben."

Im Netz erntete die Ankündigung allerdings gespaltene Reaktionen...