Knossi hört beim Training "einen Geist" - als er bemerkt, was es wirklich war, können er und Isabel nur lachen

Da war dringend ein Kaffee nötig: Knossi (36) dachte beim Training, dass Geister zu ihm sprechen würden. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/isabel_edvardsson_official (2)

Dies bewiesen die beiden am gestrigen Montag erneut in ihrer Instagram-Story, als sie einen Einblick in eine ihrer Übungsstunden gaben.

Und dabei konnten die beiden nicht anders, als laut und herzlich zu lachen.

So hatten sie kurz zuvor merkwürdige Geräusche im Tanzstudio vernommen, die ihnen eine Gänsehaut bereiteten.

"Wir dachten wieder, der Geist wäre hier", erklärt die 40-Jährige in einem kurzen Clip, während sie die Kamera auf Knossi richtet, der völlig außer Puste den Kopf schüttelt: "Ich dachte, das wäre ein Geist."

Fassungslos blickt er daraufhin in die Linse, reißt die Augen auf und erklärt schließlich – mit einem frechen Grinsen auf den Lippen –, was wirklich passiert war: "Dabei war das nur das Rohr bei meiner Übung!"

Anschließend beginnt er, diese vorzuführen. Dafür springt er auf und ab und reißt dabei die Arme samt Rohr immer wieder in die Luft. Und tatsächlich: Dabei entstehen Schwingungen, die dem Metall einen wirklich schaurigen Klang entlocken.