Knossi macht spontanen Luxus-Kauf am Flughafen: Seine Partnerin kann darüber nur lachen

Am gestrigen Montag machte Jens "Knossi" Knossalla am Flughafen ein echtes Schnäppchen! Dort hat er sich nämlich ein "neues Accessoire" gegönnt.

Von Kim Marie Moser

Köln - Am gestrigen Montag postete Lia Mitrou, die Freundin des Entertainers Jens "Knossi" Knossalla (36), eine kurze Story auf ihrem Instagram-Profil, in der sie verriet, dass sich ihr Liebling am Flughafen ein "neues Accessoire" gegönnt hat.

Am Flughafen wurde Knossi (36) spontan der Eigentümer einer Luxustasche! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/knossi (2) Kurz darauf läuft Knossi durchs Bild der Kameralinse und präsentiert mit einem breiten Grinsen im Gesicht seinen neuesten Schatz: eine echte Luxus-Tasche! "Ich glaub das nicht!", kicherte Lia im Hintergrund, während der "Let's Dance"-Fünfte voller Stolz erklärte: "Ich hab mir eine Louis-Vuitton-Tasche gekauft, gebraucht, in der Schlange!" Was zuerst wie ein Witz seinerseits klingt, ist tatsächlich so passiert! Jens „Knossi“ Knossalla Knossi hört beim "Let's Dance"-Training "einen Geist" - als er bemerkt, was es wirklich war, können er und Isabel nur lachen So erklärte Knossi weiter, dass vor wenigen Minuten eine Frau mit ebendieser Tasche hinter ihm gestanden hatte. Während die beiden in einen kurzen Smalltalk verfallen sind, habe Knossi ihr ein Kompliment zu ihrem schicken Gepäckstück gemacht, woraufhin die Reisende meinte: "Die will ich verkaufen!" Wenig später war Knossi schließlich der stolze Besitzer einer Louis-Vuitton-Tasche für nur wenige Hundert Euro! "Ich habe keine Ahnung von Taschenpreisen, aber 350 Euro - könnt Ihr ja mal recherchieren!" Und tatsächlich: Zwar ist genau dieses Schmuckstück nicht mehr auf der offiziellen Louis-Vuitton-Website gelistet. Ein vergleichbarer Artikel kostet dort jedoch 2300 Euro, gebraucht kann man Knossis Tasche auf Seiten wie "Rebelle" noch für 800 Euro erwerben! Sollte er also tatsächlich eine echte Louis-Tasche ergattert haben und nicht auf einen Fake hereingefallen sein, sind 350 Euro dafür wahrhaftig ein echtes Schnäppchen!

Jens "Knossi" Knossalla und seine Freundin Lia Mitrou bei Instagram

Knossi könnte bald noch das passende Portemonnaie ergattern!