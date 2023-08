15.08.2023 06:00 TV-Show meldet: Knossi hat Geld zu verschenken! Doch was ist da dran?

In einem TV-Beitrag wird berichtet, dass Streamer Knossi (37) Geld zu verteilen hätte. Es geht um zwei Millionen Euro. Doch was ist an dem Videoclip dran?

Von Max Patzig

Österreich/Deutschland - In einem augenscheinlichen TV-Beitrag wird berichtet, dass Streamer Knossi (37) Geld zu verteilen hätte. Doch was ist an dem Videoclip dran? Hat Knossi (37) etwa Geld zu verschenken? © dpa/Rolf Vennenbernd So viel vorweg: Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Und das ist es auch. In einem Video, welches seit Wochenbeginn in den sozialen Netzwerken kursiert, wird behauptet, dass Jens Knossalla, der vielen unter dem Spitznamen Knossi besser bekannt sein dürfte, Geld verschenken würde. Es geht um den satten Betrag von zwei Millionen Euro! Er habe eine neue App veröffentlicht, berichtet eine augenscheinliche Nachrichtensprecherin in dem gut einminütigen Clip. Die Aufmachung wirkt dabei ganz ähnlich zu einer echten Nachrichtensendung. In der oberen rechten Ecke ist das Logo des Senders ORF2 zu erkennen. Dauerhaft ist eine sogenannte Bauchbinde zu sehen, auf der "heute österreich: Wie kann man an einem Tag reich werden? Knossi hat eine neue App herausgebracht" steht. Jens „Knossi“ Knossalla Knossi heiratet seine Freundin, doch macht eine Sache direkt klar Die App würde österreichischen Bürgern helfen, wohlhabender zu werden. Dann ist der Influencer zu sehen. "Ich bin zuversichtlich, dass mithilfe meiner App jede Person in der Lage sein wird, Geld zu verdienen", sagt eine Stimme, während Knossi gestikuliert. Wer Fan ist, erkennt schnell: Das hat die Internet-Berühmtheit nicht selbst gesagt. Knossi hat keine App entwickelt - das zeigt sogar der Fake-Beitrag So beginnt der angebliche TV-Beitrag über die neue App des Influencers. © Screenshot/Instagram Es handelt sich um einen sogenannten Deepfake. Jemand hat die Bewegtbilder so gekonnt aneinander geschnitten, dass es erst auf den zweiten Blick auffällt, dass da getrickst wurde. Wer Knossi nicht so gut kennt, könnte denken, der ehemalige "Let's Dance"-Star hat da tatsächlich gesprochen - und massig Geld zu verschenken. Es handelt sich also um eine ausgebuffte Betrugsmasche. Vermutlich wollen die Gauner, die hinter dem Video stecken, dafür sorgen, dass ihre Handy-App öfter heruntergeladen wird. Jens „Knossi“ Knossalla "Haben es nicht geschafft": Knossi trauert auf Instagram Denn in dem Video wird eine Anwendung vorgestellt, die angeblich von Knossi stamme. "Hunderte Österreicher haben sie bereits installiert. Und mit ihrer Hilfe haben sie in den ersten Tagen Beträge zwischen 2000 Euro und 10.000 Euro gewonnen", sagt die angebliche Nachrichten-Frau. Und sie erhöht den Druck, schnell zu handeln: Denn die App sei "noch immer" im App-Store verfügbar. Doch das könne schon bald anders sein. Was auffällt: Im gezeigten Screenshot aus dem App Store ist zu sehen, dass der Entwickler des angeblichen Spiels nicht Jens Knossalla heißt. Viel mehr wird dort ein Ronald Flores angegeben. In dem Video sind Ausschnitte des Spiels zu sehen. © Screenshot/Instagram Wie die App heißt, zeigt ein Screenshot aus dem Apple App Store im Deepfake-Video. Auch der Entwickler wird da angegeben. © Screenshot/Instagram Die Anwendung gibt es tatsächlich - beispielsweise im App Store von Apple. © Screenshot/Apple App Store Statistiken zum vermeintlichen Puzzle-Spiel In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde das angebliche Spiel bereits auf Platz 35 der App-Charts katapultiert. Es gibt jedoch erst vier Bewertungen: zweimal wurden fünf Sterne gegeben, zweimal nur einer. Mit einem Kommentar zur App geäußert hat sich noch niemand. Eine Website des Entwicklers wurde nicht hinterlegt. Der Link führt ins Leere. Die Datenschutz-Informationen offenbaren, dass hier tatsächlich etwas nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Denn dort findet sich nur ein mithilfe eines Generators erstellter Datenschutzhinweis. Die angegebene E-Mail-Adresse deutet nicht auf einen Ronald Flores hin. Abgespeichert wurde das Dokument auf einer Website, die sich als Sammelstelle für genau solches sieht. TAG24-Tipp: Finger weg von dieser Handy-App! Vertrauenerweckend ist was anderes. Der TAG24-Tipp lautet deshalb ganz klar: Finger weg! Vermutlich installiert man sich mit dieser App Schadsoftware auf sein Handy. Und: Hätte der König des Internets Geld zu verschenken, hätte Knossi dies bestimmt auf seinem Instagram-Account, wo von diesem Spiel gar nichts zu sehen ist, oder einem seiner anderen Kanäle bekanntgegeben.

Titelfoto: dpa/Rolf Vennenbernd