Konzert-Ausrutscher: Pink feiert Rammstein und wundert sich über Zuschauer-Reaktionen

Köln - Das hatte sich die Popsängerin wohl nicht so vorgestellt: Bei ihrem großen Konzert im Kölner RheinEnergie-Stadion am vergangenen Samstag, dem 8. Juli, stand US-Star Pink (43) weitestgehend alleine da, als sie in voller Begeisterung über die umstrittene deutsche Band Rammstein redete.