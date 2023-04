Funkstille mit Pietro Lombardi? Seine Laura ist genervt

Laura ist hingegen nach achtstündiger Autofahrt mit ihren Lieben in Polen angekommen. "Wir sind heute wirklich sehr gut durchgekommen, hatten keinen Stau", berichtete sie ihren rund 794.000 Followern am Abend in einer Instagram-Story.

Pietro konnte jedoch nicht mitkommen, immerhin hat er in Köln berufliche Verpflichtungen: Am Samstag (15. April) wird er wieder hinterm Jurypult von DSDS Platz nehmen, um live bei RTL über die Finalisten zu richten.

Laura hat in Polen nur sehr eingeschränkten Internet-Empfang. Für einen FaceTime-Anruf mit Pietro reichte es nicht. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa, Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

"FaceTime mit meiner Frau läuft", schrieb Pietro mit offenkundiger Ironie zu einem Screenshot, der eine Fehlermeldung während der Live-Schalte anzeigt. "Polen, was geht ab?"

Und auch Laura war über ihre mangelhafte Internet-Verbindung alles andere als erfreut. "Leute, dieser Empfang bei meiner Oma ist die reinste Katastrophe", klagte sie bei Instagram. "Meine Story von vorhin habe ich vor drei Stunden hochgeladen und sie hat jetzt erst geladen."

Auf der Suche nach den Sendebalken hat Laura offenbar das ganze Haus auf den Kopf gestellt - mit überschaubarem Erfolg.

"Ich sitze hier in so 'nem Raum direkt zum Dachboden und zur Terrasse, es ist so kalt hier. Aber es ist der einzige Raum, in dem ich Empfang hab'", erklärte die 27-Jährige. "In den ganzen anderen Räumen habe ich einfach keinen Empfang."

Glücklicherweise handelt es sich bei Pietro und Laura jedoch nur um eine Trennung auf Zeit. Bald müssen sie sich also nicht mehr auf die Technik verlassen, um den jeweils anderen wieder an ihrem Leben teilhaben zu lassen.