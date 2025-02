"Ich muss euch was sagen": Familienzuwachs bei Laura Maria Rypa!

Köln - Laura Maria Rypa (29) meldete sich am Mittwoch mit überraschenden News bei ihren Fans: Im Hause Lombardi-Rypa gibt es erneut flauschigen Familienzuwachs!

Laura Maria Rypa (29) versorgt ihre (noch) vier Kaninchen mit Liebe und Hingabe. © Instagram/lauramaria.rpa

"Ich muss euch was sagen", hatte die Influencerin ihren mehr als 940.000 Followern am Vormittag verheißungsvoll in ihrer Instagram-Story angekündigt und gleich hinterhergeschoben, dass der ein oder andere ihrer Anhänger Laura wohl "für bekloppt halten" werde.

"Aber das ist mir sowas von egal", betonte die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (32) lachend, die sich tatsächlich ein fünftes Kaninchen ins Haus holt. Laura ist damit stolze Halterin von insgesamt zwei Männchen und drei Weibchen.

Erst vor wenigen Wochen waren die ersten vier Mümmler nacheinander in der Kölner Villa des Paares eingetroffen und bezogen dort ein eigens eingerichtetes Zimmer, in dem die zweifache Mutter den Kleintieren ein regelrechtes Paradies gezaubert hat.