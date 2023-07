Laura Maria Rypa erlebt böses Erwachen nach Traumurlaub: "So ätzend!"

Köln - Der Traumurlaub mit Pietro Lombardi (31) hat für Laura Maria Rypa (27) zurück in Deutschland ein bitteres Nachspiel.

Laura Maria Rypa (27) ist ohne ihren Koffer aus dem Korfu-Urlaub zurückgekommen. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

Die Verlobte des DSDS-Stars meldete sich jüngst einigermaßen ratlos in einer Instagram-Story bei ihren Fans und erläuterte ihre Misere: "Mein Koffer ist immer noch nicht angekommen."

So hatte es beim Rückflug vor einigen Tagen in Griechenland nach Lauras früheren Aussagen Probleme am Flieger gegeben, sodass einzelne Gepäckstücke vor dem Start wieder ausgeladen werden mussten - darunter "natürlich" auch der Koffer der 27-Jährigen.

Während ihr Vater, der ebenfalls mit im Flugzeug gesessen hatte und ohne sein Gepäck gelandet war, seinen Koffer inzwischen zurückbekommen hat, bleibt der von Laura weiterhin verschollen. "Das Ding ist, ich weiß nicht, ob der Koffer überhaupt noch ankommen wird, ob er weg ist, oder keine Ahnung. Ist jetzt mega ärgerlich ..."

Die Koffer-Frage stellt die Mutter des rund sechs Monate alten Leano nämlich vor ein verzwicktes Problem.