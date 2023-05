Laura Maria Rypa fehlen die Worte: "Und ihr glaubt alle, Pietro Lombardi ist so ein toller Mann"

Auch am Donnerstag meldete Laura sich wieder in ihrer Story und lieferte ihren Followern einen kleinen Zwischenbericht, nachdem sie zusammen mit Pie und dem gemeinsamen Söhnchen Leano Romeo (vier Monate alt) einen Arzttermin wahrgenommen hatte .

So waren die Anhänger der Influencerin und des Sängers beispielsweise dabei, als Laura ihren Pie mit einer besonderen Unterhose überrascht hatte, während das Paar sich zudem immer wieder heimlich filmt und so für lustige Augenblicke sorgt.

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi (30) haben zusammen offensichtlich eine Menge Spaß! © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Schnell fing die Neu-Kölnerin sich jedoch wieder - und setzte prompt zu einer schlagfertigen Antwort an! "Und ihr glaubt alle, Pietro Lombardi ist so ein toller Mann", erklärte Laura zunächst in trockenem Tonfall vor der Handykamera, brach dann jedoch - gemeinsam mit ihrem Verlobten - in schallendes Gelächter aus.

Bei diesen Bildern und der herzlichen Lache des Paares konnte sich mit Sicherheit auch der eine oder andere Fan ein Schmunzeln nicht verkneifen, während die Lombardi-Rypas wieder einmal unter Beweis gestellt haben, wie viel Spaß sie miteinander haben.