Laura Maria Rypa gibt ganz private Einblicke: So steht es um das neue Traumhaus!

Vor knapp mehr als drei Monaten ließen der DSDS-Champion von 2011 und seine Auserwählte nach anhaltender Social-Media-Funkstille die Bombe platzen.

In einer ausführlichen Story berichteten die Eltern des kleinen Leano von ihrem neu erworbenen Eigenheim in dem schon bald auch Söhnchen Alessio (8) ein eigenes Zimmer bekommen soll.

Jetzt hat sich Laura höchst persönlich zu den Umzugsplänen geäußert und ihre fast 830.000 Fans auf Instagram auf den neuesten Stand gebracht.

"Ich war gerade in unserem Haus und es hört sich immer noch so komisch an, wenn ich sage UNSER Haus", leitete die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte in ihre Story ein, während sich ihr Verlobter im Hintergrund zu schaffen machte.