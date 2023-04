Laura Maria Rypa klagt über "rote Pünktchen" und bittet Fans um Hilfe: Ihr Arzt ist ratlos

Köln - Laura Maria Rypa (27) meldete sich kürzlich mit einem gesundheitlichen Problem bei Instagram, zu dem sie kurzerhand ihre Fans befragte: Die Influencerin leidet schon seit längerer Zeit an einer mysteriösen Hauterkrankung.

Laura Maria Rypa (27) meldet sich regelmäßig ihren Instagram-Fans. © Instagram/lauramaria.rpa

Zurzeit gibt es auf dem Instagram-Kanal der Verlobten von Pietro Lombardi (30) vorrangig Baby-Content zu sehen, denn seit Söhnchen Leano Romeo im Januar zur Welt kam, spielt der Kleine die Hauptrolle in Lauras Leben.

Am Sonntag meldete sich die 27-Jährige allerdings mit einem unschönen Problem bei ihren rund 800.000 Followern und berichtete in ihrer Story, dass sie bereits "seit mehreren Jahren" von einer Hautirritation geplagt werde - "sowas wie einen Ausschlag" an ihren Armen, wie die schöne Blondine offenbarte.

"Das sind so kleine rote Pünktchen und egal was ich mache, die gehen einfach nicht weg", klagte Laura und erklärte, dass sie deswegen auch schon bei einem Hautarzt gewesen sei.

Die Diagnose war dann allerdings ernüchternd. "Der konnte mir auch nicht weiterhelfen - also er wusste selbst nicht, was das sein könnte", berichtete die Mutter eines Sohnes und spekulierte, ob es sich bei dem mysteriösen Ausschlag vielleicht um ein Allergie-Symptom handle.

In der nächsten Sequenz ihrer Story zeigte die 27-Jährige ihren Fans dann die Hautirritation und erklärte, dass der Ausschlag "mal stärker" und "mal weniger" auftrete.