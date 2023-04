Laura Maria Rypa kriegt irritierende Nachricht, dann kommt die peinliche Wahrheit ans Licht

Der zweite Teil der Nachricht bezog sich dabei auf eine mitgesendete Story von Pietro, in der Laura über die große Menge an dreckigen Handtüchern klagt, die sie regelmäßig waschen muss.

Laura Maria Rypa muss für wenige Tage ohne ihren Verlobten Pietro Lombardi (30) auskommen. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

"Glaube, das wolltest du an wen anders schicken", antwortete die Influencerin, wie in einem Screenshot vom Chat-Verlauf zu sehen ist. Offenbar hatte der Verfasser die Läster-Botschaft an einen anderen Instagram-Kontakt senden wollen. Dabei passierte jedoch anscheinend ein Fehler, sodass die Nachricht stattdessen in Lauras Postfach landete.

"Schon doof", kommentierte diese den peinlichen Fauxpas trocken. Dass sich der Insta-Nutzer dreist über sie lustig macht, scheint Laura dabei nicht sonderlich zu belasten.

So hat sich die Sänger-Gattin in spe wohl ein dickes Fell gegen kritische Kommentare zugelegt - immerhin ist es nicht das erste Mal, dass sie mit solchen konfrontiert wird.

Ob der Verfasser auf seinen Fehltritt reagiert und sich vielleicht sogar für seine Läster-Attacke entschuldigt hat, blieb dabei Lauras Geheimnis.